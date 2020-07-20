Шульман о протестах в Беларуси: Они могут открыть соседней державе дорогу на свою столицу

Источник материала: Ежедневник

Популярный российский политолог рассказала, каким образом может пасть автократический режим и к чему приведут массовые протесты в Беларуси.

Екатерина Шульман напомнила, что Беларусь до недавнего времени была включена в один из трех сценариев транзита власти Путина. По этому сценарию, Беларусь должна была объединиться с Россией, и Путин стал бы президентом уже нового, белорусско-российского государства, перезапустив заново свои два срока.

«Насколько я знаю, весь 2019 год шла большая работа по продавливанию белорусского президента в пользу этого сценария, тот уперся», - об этом политолог заявила в ютюб-блоге Ильи Варламова.

«Некоторый внутренний трагизм нынешних белорусских протестов состоит в том, что их автократ, в отличие от нашего, являлся отцом политической нации и автором их суверенитета. Поэтому, борясь против него, они конечно, в значительной степени могут открыть соседней державе, сильно милитаризованной, дорогу на свою столицу», - считает Шульман.

При этом она не собирается говорить белорусам «берегите своего автократа, он символ вашей независимости. Потому что независимость независимостью, но могут сложиться условия, при которых и она уже никого не будет радовать».

Москва будет следить, как в Беларуси разыграются карты, и сможет либо поддержать победителя, либо предложить помощь проигрывающему за определенные условия. Понятно, что когда возникает турбулентность в соседнем государстве, другое соседнее государство внимательно за этим следит – не будет ли там такой ситуации, как в Украине в 2014 году, отметила эксперт.

На массовые протесты реагирует не президент, а элиты

Екатерина Шульман объяснила, каким образом могут быть свергнуты режимы, подобные белорусскому. Массовые протесты бывают в этом деле очень действенны. Но не в том смысле, что как в фильме «Три толстяка», разъяренная толпа берет дворец штурмом. А в том, что элиты начинают сомневаться.

«Они не думают следующее: «Можем ли мы пролить кровь наших граждан, можем ли мы стрелять по толпе. Они об этом не думают, стрелять по толпе все горазды. Думают они по-другому: «Наш-то ослабел уже. Даже если он сейчас передавит, ну сколько он еще просидит? А потом это опять повторится. А мы-то еще жить хотим. Сейчас мы будем за него вписываться, будем по уши в крови... Ему все равно помирать, или на пенсию уходить, или в Гаагу ехать, а мы с чем останемся? Не лучше ли нам, не доводя дело до греха, какой-нибудь компромиссный вариант замутить. Ну, скажем, этого нашего красавца сделать каким-нибудь почетным аксакалом, председателем Совета всесоюзных филателистов, а дальше какое-нибудь правительство устроить, более-менее коалиционное», - описала эксперт бурление в элитах.

Но для того чтобы этот процесс был запущен, необходимы выборы, на которых выиграть уже нельзя. Результат рисуется, но он не убеждает ни народные массы, ни международное правительство. «Это создает какую-то нервную атмосферу. В этой нервной атмосфере, те люди, которые принимают решение, начинают свои риски хеджировать», - объяснила Екатерина Шульман.