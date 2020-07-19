ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын

20.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У певца Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился сын. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Светлана.


Фото со страницы Светланы Зеленковской в facebook

Пара назвала сына Мироном. "Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но всё было очень интересно и удивительно», — написала Светлана.

Мирон — третий совместный ребенок Сергея и Светланы. Также у каждого из них есть дети от предыдущих браков: у исполнителя — сын, а у актрисы — дочь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У певца Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился сын. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Светлана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика