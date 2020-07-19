У Сергея Михалка и Светланы Зеленковской родился сын

Источник материала: Tut.by

У певца Сергея Михалка и актрисы Светланы Зеленковской родился сын. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Светлана.



Фото со страницы Светланы Зеленковской в facebook

Пара назвала сына Мироном. "Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие, я напишу попозже, потому как мне надо собраться с мыслями, чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока, но всё было очень интересно и удивительно», — написала Светлана.

Мирон — третий совместный ребенок Сергея и Светланы. Также у каждого из них есть дети от предыдущих браков: у исполнителя — сын, а у актрисы — дочь.