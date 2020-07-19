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"Нет никакого политического заказа" - Лукашенко распорядился показать материалы по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола

19.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Фрагмент встречи с военнослужащими был показан в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нет никакого политического заказа" - Лукашенко распорядился показать материалы по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола

"Я не буду тут влезать в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение, - подчеркнул белорусский лидер. - Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет - все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал (экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. - Прим. БЕЛТА). Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут".

Следствие установило, что в центральном офисе банка в Минске долгое время работала так называемая черная касса. С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путем.

"И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России. И мы им покажем эти документы", - заявил глава государства.

По его словам, уже эти международные специалисты смогут сами увидеть и разобраться, боится ли кото-то Президент Беларуси или же в деяниях упомянутых лиц действительно есть уголовное преступление. "Поэтому мы открыты", - добавил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он...
 
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