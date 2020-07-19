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"Нет никакого политического заказа" - Лукашенко распорядился показать материалы по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола
19.07.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он заявил 16 июля при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Фрагмент встречи с военнослужащими был показан в программе "Главный эфир" на телеканале
"Я не буду тут влезать в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение, - подчеркнул белорусский лидер. - Еще раз хочу подчеркнуть то, что я
Следствие установило, что в центральном офисе банка в Минске долгое время работала так называемая черная касса. С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путем.
"И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности,
По его словам, уже эти международные специалисты смогут сами увидеть и разобраться, боится ли кото-то Президент Беларуси или же в деяниях упомянутых лиц действительно есть уголовное преступление. "Поэтому мы открыты", - добавил Александр Лукашенко.
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"Нет никакого политического заказа" - Лукашенко распорядился показать материалы по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился ознакомить с материалами по делу Белгазпромбанка экспертам Интерпола и ряда других стран. Об этом он...
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