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Гран-при детского конкурса «Славянского базара» достался Ангелине Ломако
Источник материала: ОНТ
Что касается Украины, то надо отметить, что накануне состоялся гала-концерт исполнителей страны-соседки. Тина Кароль, Николай Гнатюк, Ирина Билык дарили своё творчество. Приветствие гостям и участникам фестиваля пришло из Киева, от президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Беларусь для Украины – хороший сосед и, конечно, друг. А ещё, что в искусстве нет границ. Его цель вдохновлять и наполнять счастьем.
Неимоверное счастье было сегодня у детей. «Славянский базар» – это в первую очередь конкурс для начинающих артистов. Вернее, два. Один – это детский музыкальный конкурс. И обладатель Гран-при определился сегодня днём. Это наша Ангелина Ломако!
Белорусская звёздочка Ангелина Ломако исполнила сразу две песни. Одна из них белорусском языке «Вольная», а вторая – и здесь не удивляйтесь – на фарерском языке под названием «Зарождение».
«Славянский базар в Витебске» сегодня прощается со зрителями фестиваля.
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Что касается Украины, то надо отметить, что накануне состоялся гала-концерт исполнителей страны-соседки. Тина Кароль, Николай Гнатюк, Ирина Билык дарили своё...
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