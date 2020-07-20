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Гран-при детского конкурса «Славянского базара» достался Ангелине Ломако

20.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гран-при детского конкурса «Славянского базара» достался Ангелине Ломако

Что касается Украины, то надо отметить, что накануне состоялся гала-концерт исполнителей страны-соседки. Тина Кароль, Николай Гнатюк, Ирина Билык дарили своё творчество. Приветствие гостям и участникам фестиваля пришло из Киева, от президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Беларусь для Украины – хороший сосед и, конечно, друг. А ещё, что в искусстве нет границ. Его цель вдохновлять и наполнять счастьем. 


Неимоверное счастье было сегодня у детей. «Славянский базар» – это в первую очередь конкурс для начинающих артистов. Вернее, два. Один – это детский музыкальный конкурс. И обладатель Гран-при определился сегодня днём. Это наша Ангелина Ломако! 

Белорусская звёздочка Ангелина Ломако исполнила сразу две песни. Одна из них белорусском языке «Вольная», а вторая – и здесь не удивляйтесь – на фарерском языке под названием «Зарождение». 

«Славянский базар в Витебске» сегодня прощается со зрителями фестиваля. 

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Теги: Витебск
 
 
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Что касается Украины, то надо отметить, что накануне состоялся гала-концерт исполнителей страны-соседки. Тина Кароль, Николай Гнатюк, Ирина Билык дарили своё...
 
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