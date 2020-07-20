В третьем туре «Смена» и «Цементник» не набрали очков

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись матчи третьего тура чемпионата Гродненской области по футболу.

Красносельский «Цементник» дома принимал дятловскую «Белую Русь» и с минимальным счетом 1:2 уступил, разочаровав свою торсиду. Пока цемзаводчане не могут нащупать свою игру, несмотря на боевой состав, усиленный легионерами из Гродно и Слонима. Поражение дома в двух матчах кряду – повод внести корректировки в план по тактико-техническим действиям. Важно продолжать делать то, что у тебя хорошо получается, что ты умеешь, но с небольшими поправками. Болельщики красносельчан надеются, что в предстоящем матче четвертого тура в Мостах с одноименной командой у цементников все получится. Но вернемся к игре.

Гости первыми на 27-й минуте открыли счет. Это сделал Абуа. Хозяева лишь к 50-й сравняли счет усилиями капитана Дмитрия Мончинского, который шикарным ударом со штрафного отпроавил мяч в ворота соперника. Но спустя всего четыре минуты дятловчане вышли вперед, гол на счету Артема Косача. Как впоследствии выяснилось, это был последний гол в матче и победный для гостей.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе «Цементника» Вконтакте. А мы предлагаем фотоотчет с матча от фотографа Владимира Антонова .

























































В воскресенье волковысская «Смена» направилась в Гродно к прошлогоднему чемпиону «ЖКХ». Увы, при довольно равной игре фортуна была на стороне хозяев и счет на табло не отражает реального положения дел на поле. Но, как говорится, из протокола цифр не вычеркнешь. 5:1 победа коммунальников.

Уже на 20-й минуте досадный автогол волковычанина и гродненцы вышли вперед. На 27-й минуте Илья Радкевич сравнивает счет в матче 1:1. Всего две минуты понадобилось хозяевам, чтобы снова выйти вперед. Гол забил Михаил Котин (2:1). С таким счетом на табло команды ушли на перерыв.

Во втором тайме шла равная борьба. Обе команды имели моменты для взятия ворот. Судьба матча решилась в последней десятиминутке. На 84 и 87 минутах хорошо знакомый любителям футбола Энтони оформил дубль, а за минуту до окончания матча Игорь Кулеш поставил жирную точку 5:1.

Результаты остальных матчей тура: «Мосты» уступили ФСК «Гродненский» 0:1, «Ошмяны» - «Лиде» также 0:1, «Щучин» в гостях был сильнее «Островца» 3:1.