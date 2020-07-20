«Чики»: 9 из 10. Сериал, который сначала порвет вам животы, а потом разобьет сердце

Источник материала: Tut.by

Со вчерашнего дня в Сети появились все эпизоды главного русскоязычного веб-хита этого лета — сериала «Чики» со звездами Instagram Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко. AFISHA.TUT.BY его посмотрела и готова рассказать, почему «Чики» — лучший российский сериал года (а то и вообще), который сначала порвет вам животы, а потом разобьет сердце.



Кадр из сериала

В последнее время многие кинокритики, которые уж точно не держат руку на пульсе российской сериальной индустрии, начали живо и много писать об отечественных сериалах. Иногда это связано со скандалами, в центре которых они оказываются: «Зулейха» обидела и татарское сообщество, и коммунистов — да так, что на Чулпан Хаматову, сыгравшую заглавную роль, начали насылать проклятия; «Содержанки» обещали показать секс так, как никто и никогда раньше, но не особо зацепили зрителя витринным лоском. «Чики» выстрелили «просто потому что»: они трогают южной дерзостью, серьезностью тем, упакованных в пеструю обертку, и непохожестью на кого-то еще.

Духота, арбузы, рынки и мухи — летнюю атмосферу, с которой белорусам в этом году немного не свезло, ищите на экране российской восьмисерийки «Чики». По сюжету четыре подруги — Жанна, Люда, Марина и Света — живут в маленьком кубанском городке. Здесь их все знают, но никто не любит: здоровой социализации мешает работа на трассе. Но когда зажигалка Жанна, которая пару лет назад укатила в Москву, возвращается из столицы на красном «мини-купере», чтобы открыть в захолустье фитнес-клуб, подруги с азартом ввязываются в авантюрное дело. Правда, для старта нужно как-то договориться с нервным сутенером Валерой и найти деньги.

Ради общей мечты кому-то придется заложить собственный дом, кому-то — начать бегать, а кому-то — продать любимую шубу. Ну и обязательное для всех: поставить свечку в местной церквушке — на удачу. Все-таки подруги твердо решили: правдами-неправдами нужно открыть свой бизнес и вырваться из тисков мужского мира.

Это сериал о чиках — не телках или самках, а именно о чиках — немного старомодных и доверчивых провинциалках. Интересен он как минимум тем, что это не очередная история дурнушек, которые приехали в столицу и теперь им будто бы все должны. Наоборот: в фокусе режиссера Эдуарда Оганесяна маленькие люди, которые остаются в родной глуши и пытаются что-то менять. Получается ли — вопрос другой. Авторы будут бить в лоб метафорами, мол, они как мухи, которые застряли в дерьме. Но ведь мечтать о красивой жизни никто не запрещал, и героини об этом помнят.

Кстати, чики, в отличие от типичных героинь российских сериалов, которым бы только выскочить замуж и поудобнее усесться на мужской шее, с нуля учатся все делать сами. Отрадно, что теперь на экране можно посмотреть не только «потрясающие истории эмансипации» далеких голливудских героинь, но и раскрепощение узнаваемых женских типажей — точно таких, как наши подруги, соседки и знакомые.



Кадр из сериала

Снимался сериал в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии, где, по словам Ирины Горбачевой , «раньше не ступала нога кинематографиста». Съемочную группу там приняли без радушия, в один момент кто-то из местных даже попытался обстрелять команду из карабина. Передряги остались за кадром, а картинка получилась теплой и очень сочной, она пахнет летом: вот озеро, пшеничное поле, рыбные рынки, карьеры, пыльные дороги. И тут, конечно, «Чикам» снова удалось утереть нос пафосным российским сериалам, которые отпугивают красивым, но эмоционально холодным визуалом. Все-таки деревня с крикливым народом, турецкими полотенцами и шансоном в придорожном кафе «Колизей» многим куда понятнее и ближе.

При всей своей народности сериал сложно назвать простеньким. По нему рассыпаны уймы киноцитат и пасхалок — например, образом священника в найках авторы очевидно потроллили «Молодого папу». Если любите «умное» кино, ребусов для вас тут хватит с лихвой.



Кадр из сериала

Кстати, в сериале о проститутках секс исключительно функционален: в нем практически нет эротики, он не манерный, а иногда постельные сцены даже вызывают жалость. Создателям вообще неинтересно дразнить зрителя эксплуатейшном, куда важнее — исследовать нехайповые темы. Непозволительно много времени по меркам российских сериалов тут, например, уделяется детскому миру и самоопределению. Сериальный экшен часто прерывают затянутые вставки, в которых сын Жанны Рома танцует в маминых тряпках, красится — то есть пытается определиться с собственной сексуальностью. Когда нужно показать, какие они — первые бабочки в животе, в ход неожиданно идет анимация и нежный саундтрек.

Совершенно по-новому показана импульсивная женская дружба и сама женщина — с таким трепетом на женский мир в российском кино, пожалуй, еще никто и никогда не смотрел. И даже в бесконечном мате, водке и сигаретах (что, в общем-то, и определило жизнь «Чик» в онлайне, а не на экранах телевизоров) — не критика со стороны авторов, а, скорее, сочувствие.



Кадр из сериала

Хотя у главных героинь «Чик» примерно поровну экранного времени, актерским локомотивом сериала мы бы все же выделили звезду Instagram Ирину Горбачеву, одну из самых самоироничных российских актрис здесь и сейчас. По «Аритмии» Хлебникова мы помним ее как мощную актрису драматического кино. В комедийной роли в «Чиках», как и в своем Instagram, она тоже органична. На всякий случай уточним, что ближе к финалу сериала тумблер драматичности выкручивается на максимум, так что заранее готовьте носовые платки.

В квартете с Горбачевой за образ чик отвечают Алена Михайлова, Ирина Носова и Варвара Шмыкова. Каждая — жанровая находка, но последняя — безусловное открытие Оганесяна.

В образе неубедительного и уязвимого полицейского появляется Антон Лапенко — еще одна звезда русского интернета. Если знаете его как эксцентрика и автора гротескных скетчей, запускайте «Чик» — разорвете все шаблоны. Ровно такой же эффект у многих вызовет виртуозный надлом стереотипов: оказывается, красивые могут влюбляться в изгоев, проститутки — быть чувствительными, а отсидевший три срока — вести себя как последний романтик.

Заканчиваются «Чики» смачным клиффхэнгером, который намекает: второму сезону быть. Уложить путь к женской эмансипации в восемь серий и при этом остаться честным сложно, и в этом мы с авторами, увы, согласны.

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