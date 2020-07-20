Четыре года без Павла

Кто заказчик этого преступления, до сих пор неизвестно. Следствие утверждает, что вышло на исполнителей и они уже знакомятся с материалами дела перед тем, как предстать перед судом, однако к главной тайне гибели нашего коллеги это не приближает. Исполнители, если это действительно они, не были знакомы с Павлом, не имели с ним никаких конфликтов, соответственно, не имели и мотива его убивать. Тогда кто пошел на это преступление? Ответа нет.





Мама Павла, Людмила Станиславовна Шеремет, как и все, ждет суда, в надежде услышать ответы хотя бы на некоторые вопросы. И очень переживает за то, что происходит сейчас в Беларуси. Как оказалось, Минск - удивительный город, где приличные люди знают друг друга. Вот и Людмила Шеремет оказалась лично знакома со Светланой Купреевой, помощнице Виктора Бабарико, которая в настоящее время находится в изоляторе КГБ.





- Это приличная женщина, прекрасный человек. Как можно держать такого человека в СИЗО КГБ? Что это такое? Как такое возможно? То, что происходит сейчас в Беларуси просто уму непостижимо, -- говорит Людмила Шеремет. - То, что творят чернорубашечники из ОМОНа, хватая мирных людей, избивая их, издеваясь над ними, - это кошмар и позор. И, знаете, я все время проводу параллель с историей своей семьи. Павел ведь был правнуком партизана, внуком партизана и сам партизан. Именем прабабушки Павла - Пелагеи Тарасовны Козловской - названа улица в Осиповичах, ей установлен обелиск. За связь с партизанами (а в партизанах был ее сын Николай, дед Павла) и хранение полкового знамени ее повесили на рыночной площади Осипович. И знаете, кто ее сдал, из-за кого ее казнили? Сдали ее соседи, семья полицаев. И рассказывают, что когда за ней пришли, она завязала платок и сказала этому полицаю: "Один узел - для меня, но второй - будет для тебя".





И вот сейчас эти молодые парни из ОМОНа, которые ведут охоту на мирных людей, на свой народ, они ведут себя, как полицаи. А ведь своей молодежью страна гордиться должна. И мы гордились, мы смотрели с восторгом на нее. Но сейчас то, что устраивают милиция и КГБ, вызывает у меня только один вопрос: так что же мы построили и кого вырастили? Ведь у этих ребят тоже есть мамы. И наверняка они не знают, что получилось из их сыновей. Как можно в угоду одному заказчику за палку колбасы все это творить - ведь ни за что другое... Ну, может еще за квартиры... Но тебе же с этим жить. Тебе с этим растить своих детей. Что ты сможешь им сказать? Что ты сможешь сказать своей маме, посмотрев ей в глаза? Что ты, белорус, издевался над своими же белорусами?!





Меня это просто разрывает. Мы вырастили тех же полицаев! У них сила, у них власть, они увер но себя чувствуют. Они идут против приличных людей. А приличные -- вот эти дети, ребята, у которых есть свое мнение, которые хотят жить нормально, никого и ничего не бояться. И только за желание нормально жить и свободно дышать их сегодня сажают, хватают, арестовывают. Такая реакция вызывает просто ужас. И я удивляюсь, как мой сын не боялся, и делал все, что мог, чтобы Беларусь стала свободной.





Не могу ни слышать, ни видеть, меня просто разрывает от возмущения то, что сейчас в Беларуси происходит.



