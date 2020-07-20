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Четыре года без Павла

20.07.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четыре года назад в Киеве была взорвана машина, за рулем которой сидел основатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет.

Четыре года без Павла
Кто заказчик этого преступления, до сих пор неизвестно. Следствие утверждает, что вышло на исполнителей и они уже знакомятся с материалами дела перед тем, как предстать перед судом, однако к главной тайне гибели нашего коллеги это не приближает. Исполнители, если это действительно они, не были знакомы с Павлом, не имели с ним никаких конфликтов, соответственно,  не имели и мотива его убивать. Тогда кто пошел на это преступление? Ответа нет. 

Мама Павла, Людмила Станиславовна Шеремет, как и все, ждет суда, в надежде услышать ответы хотя бы на некоторые вопросы. И очень переживает за то, что происходит сейчас в Беларуси. Как оказалось, Минск - удивительный город, где приличные люди знают друг друга. Вот и Людмила Шеремет оказалась лично знакома со Светланой Купреевой, помощнице Виктора Бабарико, которая в настоящее время находится в изоляторе КГБ. 

- Это приличная женщина, прекрасный человек. Как можно держать такого человека в СИЗО КГБ? Что это такое? Как такое возможно? То, что происходит сейчас в Беларуси просто уму непостижимо, -- говорит Людмила Шеремет. - То, что творят чернорубашечники из ОМОНа, хватая мирных людей, избивая их, издеваясь над ними, - это кошмар и позор. И, знаете, я все время проводу параллель с историей своей семьи. Павел ведь был правнуком партизана, внуком партизана и сам партизан. Именем прабабушки Павла - Пелагеи Тарасовны Козловской - названа улица в Осиповичах, ей установлен обелиск. За связь с партизанами (а в партизанах был ее сын Николай, дед Павла) и хранение полкового знамени ее повесили на рыночной площади Осипович. И знаете, кто ее сдал, из-за кого ее казнили? Сдали ее соседи, семья полицаев. И рассказывают, что когда за ней пришли, она завязала платок и сказала этому полицаю: "Один узел - для меня, но второй - будет для тебя". 

И вот сейчас эти молодые парни из ОМОНа, которые ведут охоту на мирных людей, на свой народ, они ведут себя, как полицаи. А ведь своей молодежью страна гордиться должна. И мы гордились, мы смотрели с восторгом на нее. Но сейчас то, что устраивают милиция и КГБ, вызывает у меня только один вопрос: так что же мы построили и кого вырастили? Ведь у этих ребят тоже есть мамы. И наверняка они не знают, что получилось из их сыновей. Как можно в угоду одному заказчику за палку колбасы все это творить - ведь ни за что другое... Ну, может еще за квартиры... Но тебе же с этим жить. Тебе с этим растить своих детей. Что ты сможешь им сказать? Что ты сможешь сказать своей маме, посмотрев ей в глаза? Что ты, белорус, издевался над своими же белорусами?!

Меня это просто разрывает. Мы вырастили тех же полицаев! У них сила, у них власть, они увер но себя чувствуют. Они идут против приличных людей. А приличные  -- вот эти дети, ребята, у которых есть свое мнение, которые хотят жить нормально, никого и ничего не бояться. И только за желание нормально жить  и свободно дышать их сегодня сажают, хватают, арестовывают. Такая реакция вызывает просто ужас. И я удивляюсь, как мой сын не боялся, и делал все, что мог, чтобы Беларусь стала свободной.

Не могу ни слышать, ни видеть, меня просто разрывает от возмущения то, что сейчас в Беларуси происходит. 
 
Теги: Минск
 
 
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Четыре года назад в Киеве была взорвана машина, за рулем которой сидел основатель сайта "Белорусский партизан" Павел Шеремет.
 
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