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Активисты массово ушли со встречи с совладельцем аккумуляторного завода Дмитрием Басковым и отправились кормить голубей

20.07.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия — гендиректором хоккейного минского "Динамо" Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации НПФ "Экология" Дмитрием Гуриковым.

Активисты массово ушли со встречи с совладельцем аккумуляторного завода Дмитрием Басковым и отправились кормить голубей
Как утверждает tut.by, большая часть активистов демонстративно покинула зал в самом начале мероприятия.

Воскресные встречи противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте последние несколько недель проходят по одному и тому же сценарию. Аккумуляторщики к 12.00 приходят кормить голубей, как делали последние два с половиной года. К ним подходят милиционеры. Люди в форме говорят гражданским, что им больше нельзя в это время кормить голубей на площади и отправляют в актовый зал горисполкома на встречу, посвященную местному референдуму о судьбе аккумуляторного завода.

"Первую воскресную встречу проводил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. На следующей председательствовал его коллега из Брестского райисполкома. В третье воскресенье лидеры аккумуляторного протеста пришли в зал, увидели незнакомых людей в пиджаках и ушли. Как позже выяснилось, это были председатели брестского городского, районного, областного совета депутатов и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.

Нынешняя встреча грозила закончится очередным демаршем. Забрать аккумуляторщиков с площади без хапуна мог только хедлайнер уровня Анны Канопацкой. Проблема в том, что действующий президент с активистами уже встречался, а других конкурентов на предстоящих выборах у Анны нет — это все знают. Поэтому на амбразуру бросили одного из двух новых собственников завода — гендиректора хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова и главного инженера проектной организации НПФ "Экологи" Дмитрия Гурикова. Мэр города Александр Рогачук присутствовал на встрече в роли модератора.

Александр Рогачук выслушал Дмитрия Бекалюка и передал слово совладельцу завода Дмитрию Баскову.

— Дмитрий, вы выполните свое обещание, которое дали на площади — по поводу общественных обсуждений? — вмешался активист.

— Давайте более конструктивно. В чем вопрос, — уточнил мэр.

— Данный человек на площади пообещал общественности прислать специалиста на общественные обсуждения. Он готов подтвердить свои слова? — обратился к бизнесмену Дмитрий Бекалюк.

— Давайте пообщаемся спокойно, — начал Дмитрий Басков, но люди, не дождавшись ответа, встали со своих мест и пошли к выходу, — цитирует издание.

"Сегодняшняя встреча для меня — это подтверждение и продолжение той открытости, о которой мы публично заявляем. Этот диалог планировался быть конструктивным, поэтому я не приглашал никого из предприятия, чтобы это не переросло в как -то перекрикивание. Лично для меня все те аргументы, которые озвучивались вами, очень важны. Я головой отвечаю за соответствие этого предприятия законодательной части", — считает Дмитрий Басков.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия — гендиректором хоккейного минского...
 
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