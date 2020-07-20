Савиных продолжает утешать: «Реальной социальной базы для протестов в стране нет»

















«Но каждые президентские выборы, когда оппоненты не могут обеспечить поддержку широких слоев населения, они предпринимают попытки перевода ситуации на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла», — сказал А. Савиных.





На сей раз, отметил он, с целью манипуляция сознанием людей и раскачки ситуации в Беларуси еще на этапе сбора подписей были использованы когнитивные технологии.





«Эти технологии апеллируют прежде всего к молодежи, которую пытаются вовлечь в какие-то протесты, воздействуя на эмоции. Пиарщики обращаются к «внутреннему ребенку», в то время как официальные СМИ и властная вертикаль обращаются к логике, к разуму, то есть «внутреннему взрослому». Такого рода манипулятивные вещи, которые используют оппоненты, не работают долго и устойчиво. Реальной социальной базы для протеста в стране нет», — убежден глава парламентской комиссии.





Воздействие когнитивных технологий, отметил он, краткосрочно и направлено на меньшинство, в то время как у большинства населения сложился определенный менталитет, основанный на неформальных ценностях, оберегаемых государством.





По оценке А. Савиных, двигателями протестных настроений выступают в основном молодые представители городской, в первую очередь столичной, интеллигенции.





«Они хотели бы, чтобы Беларусь из социального государства трансформировалась в либертарианское. В реальности это очень небольшой процент населения — 10-15%», — отметил А. Савиных.





Не в силах обеспечить поддержку широких слоев населения, оппоненты, по словам депутата, на каждых президентских выборах пытаются перевести ситуацию «на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла».