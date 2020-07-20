ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Савиных продолжает утешать: «Реальной социальной базы для протестов в стране нет»

20.07.2020 07:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Все усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси обречены на провал, так как реальной социальной базы для массовых протестов в стране нет. Об этом заявил БелТА председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.





«Но каждые президентские выборы, когда оппоненты не могут обеспечить поддержку широких слоев населения, они предпринимают попытки перевода ситуации на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла», — сказал А. Савиных.

На сей раз, отметил он, с целью манипуляция сознанием людей и раскачки ситуации в Беларуси еще на этапе сбора подписей были использованы когнитивные технологии.

«Эти технологии апеллируют прежде всего к молодежи, которую пытаются вовлечь в какие-то протесты, воздействуя на эмоции. Пиарщики обращаются к «внутреннему ребенку», в то время как официальные СМИ и властная вертикаль обращаются к логике, к разуму, то есть «внутреннему взрослому». Такого рода манипулятивные вещи, которые используют оппоненты, не работают долго и устойчиво. Реальной социальной базы для протеста в стране нет», — убежден глава парламентской комиссии.

Воздействие когнитивных технологий, отметил он, краткосрочно и направлено на меньшинство, в то время как у большинства населения сложился определенный менталитет, основанный на неформальных ценностях, оберегаемых государством.

По оценке А. Савиных, двигателями протестных настроений выступают в основном молодые представители городской, в первую очередь столичной, интеллигенции.

«Они хотели бы, чтобы Беларусь из социального государства трансформировалась в либертарианское. В реальности это очень небольшой процент населения — 10-15%», — отметил А. Савиных.

Не в силах обеспечить поддержку широких слоев населения, оппоненты, по словам депутата, на каждых президентских выборах пытаются перевести ситуацию «на сценарий театрального представления с доминированием эмоций и блокированием рациональных соображений и здравого смысла».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все усилия по дестабилизации обстановки в Беларуси обречены на провал, так как реальной социальной базы для массовых протестов в стране нет. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Активисты массово ушли со встречи с совладельцем аккумуляторного завода Дмитрием Басковым и отправились кормить голубей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика