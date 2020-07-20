Александр Гарцуев: нам не стыдно за ту страну, которую мы представляем, бывая за границей

Такое мнение художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии выразил телеканалу
– Театр, в котором я служу, возник именно благодаря независимости Беларуси, – отметил Александр Гарцуев. – Он был создан в первые же годы независимости, чтобы развивать национальную драматургию, помогать белорусским актерам и режиссерам.
Худрук РТБД отметил, что сегодня это площадка для развития молодых драматургов, режиссеров – той театральной культуры, за которую не стыдно:
– Мы бываем за границей, в Европе, Азии, нам не стыдно за наш театр. А значит, не стыдно и за страну, которую мы представляем.