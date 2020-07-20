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Александр Гарцуев: нам не стыдно за ту страну, которую мы представляем, бывая за границей

20.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Такое мнение художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии выразил телеканалу ОНТ.

Александр Гарцуев: нам не стыдно за ту страну, которую мы представляем, бывая за границей

– Театр, в котором я служу, возник именно благодаря независимости Беларуси,  отметил Александр Гарцуев. – Он был создан в первые же годы независимости, чтобы развивать национальную драматургию, помогать белорусским актерам и режиссерам.

Худрук РТБД отметил, что сегодня это площадка для развития молодых драматургов, режиссеров  той театральной культуры, за которую не стыдно:

– Мы бываем за границей, в Европе, Азии, нам не стыдно за наш театр. А значит, не стыдно и за страну, которую мы представляем.

СБ.


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Такое мнение художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии выразил телеканалу ОНТ. – Театр, в котором я служу, возник именно...
 
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