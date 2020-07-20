Вступительная кампания 2020: начинается приём документов в колледжи и лицеи

Источник материала: ОНТ

Вступительная кампания-2020 близится к завершению. На этой неделе начнётся приём документов в среднеспециальные и высшие учебные заведения.

Уже с этого дня их можно подать в колледжи и лицеи. Выпускников 9-х классов ждут до 14 августа. Тех, кто окончил 11 классов – до 18 числа. А уже с 25 июля принимать документы будут и вузы. Пока же у абитуриентов последняя возможность пройти Централизованное тестирование в резервные дни. Его сдают почти полторы тысячи человек, которые по уважительной причине не смогли пройти испытание в срок. Дополнительные экзамены впервые проходят во всех шести регионах страны.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний: «В этом году тестируемые имеют возможности пройти тестирование в резервные дни и по областным центрам. В этой связи изменяется и схема выдачи сертификатов. Сертификаты все абитуриенты будут получать в пунктах проведения тестирования, там, где они прошли тестирование, там они и получат».

Выдавать сертификаты начнут в ближайшую пятницу, 24 июля. Абитуриенты, которые сдавали экзамены в резервные дни, смогут получить их на пару дней позже – с 29 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram