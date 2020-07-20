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Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят силой свергнуть власть

20.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе нынешней избирательной кампании главы государства ему напоминают 2010 года, когда протест вылился в попытку ворваться в дом правительства.

"Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на то (на 2010 год – ред.), это говорит о том, что пока вот этот вариант: свержения существующего правительства или же расшатать обстановку - остается по-прежнему актуальным", - заявил Лукашенко 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. 

Видеофрагмент выступления был показан в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ.

Лукашенко сравнил текущую ситуацию с выборами 2010 года, когда была предпринята попытка силового захвата Дома правительства под руководством оппозиционных кандидатов в президенты. 

"Вспомните 2010 год. Тогда все начиналось, чтобы нас поставить на колени – ввели санкции, наклоняли", - сказал он.

Как заметил глава государства, тогда в день президентских выборов решили "поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства".

 Лукашенко вспомнил, что в событиях участвовали "400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно, плюс еще 400 которые могли еще шевелиться". 

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что протесты в ходе нынешней избирательной кампании главы государства ему напоминают 2010 года, когда протест вылился в попытку...
 
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