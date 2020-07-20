Лаваш vs хлеб: что полезнее? Мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

Бутерброды из хлеба часто заменяют роллы с лавашом. В чем его польза и вред и является ли он более полезным? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей Малоземов, автор и ведущий программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым».

В том, что лаваш популярен, по мнению специалиста, есть определенная доля маркетинга.

ФОТО: 1000.menu





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram