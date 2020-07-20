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Лаваш vs хлеб: что полезнее? Мнение эксперта

20.07.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лаваш vs хлеб: что полезнее? Мнение эксперта

Бутерброды из хлеба часто заменяют роллы с лавашом. В чем его польза и вред и является ли он более полезным? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей Малоземов, автор и ведущий программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым».  

В том, что лаваш популярен, по мнению специалиста, есть определенная доля маркетинга. 

ФОТО: 1000.menu


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Бутерброды из хлеба часто заменяют роллы с лавашом. В чем его польза и вред и является ли он более полезным? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей...
 
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