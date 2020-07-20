|
Лаваш vs хлеб: что полезнее? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
Бутерброды из хлеба часто заменяют роллы с лавашом. В чем его польза и вред и является ли он более полезным? Об этом в интервью радио Sputnik
В том, что лаваш популярен, по мнению специалиста, есть определенная доля маркетинга.
ФОТО: 1000.menu
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бутерброды из хлеба часто заменяют роллы с лавашом. В чем его польза и вред и является ли он более полезным? Об этом в интервью радио Sputnik рассказал Сергей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)