В Минске определят места, куда горожане смогут сдавать просроченные лекарства













Сейчас только в одной столичной поликлинике есть пункт приема просроченных лекарств, зато ежегодно в мусорные контейнеры или мусоропроводы, а затем на свалку, выбрасывают тонны таблеток, мазей и жидких лекарственных препаратов из квартир минчан. Некоторые из этих препаратов токсичны и способны нанести вред окружающей среде. Ситуацию решено исправить, предоставив людям возможность передать свои просроченные препараты на утилизацию, пишут «Минск-Новости».

— Совместно с экологами и другими заинтересованными службами хотим реализовать такой социально-экологический проект: чтобы в Минске во всех поликлиниках и, возможно, в аптечной сети появились пункты приема лекарств от жителей, — сказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

Он добавил, что вопрос уже рассматривался на заседании профильной комиссии горсовета. Также тема обсуждалась с профильными службами. Сроки реализации проекта пока не озвучиваются, нужно тщательно все проработать. Депутаты рассчитывают, что проект найдет отклик у жителей, как, например, уже реализованная инициатива по организации сбора отработанных элементов питания.