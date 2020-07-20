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В Минске определят места, куда горожане смогут сдавать просроченные лекарства

20.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решением проблемы утилизации медицинских препаратов, которые скапливаются в аптечках горожан, заинтересовались депутаты Мингорсовета.




 
Сейчас только в одной столичной поликлинике есть пункт приема просроченных лекарств, зато ежегодно в мусорные контейнеры или мусоропроводы, а затем на свалку, выбрасывают тонны таблеток, мазей и жидких лекарственных препаратов из квартир минчан. Некоторые из этих препаратов токсичны и способны нанести вред окружающей среде. Ситуацию решено исправить, предоставив людям возможность передать свои просроченные препараты на утилизацию, пишут «Минск-Новости».
 
— Совместно с экологами и другими заинтересованными службами хотим реализовать такой социально-экологический проект: чтобы в Минске во всех поликлиниках и, возможно, в аптечной сети появились пункты приема лекарств от жителей, — сказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.
 
Он добавил, что вопрос уже рассматривался на заседании профильной комиссии горсовета. Также тема обсуждалась с профильными службами. Сроки реализации проекта пока не озвучиваются, нужно тщательно все проработать. Депутаты рассчитывают, что проект найдет отклик у жителей, как, например, уже реализованная инициатива по организации сбора отработанных элементов питания.
 
Теги: Минск
 
 
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Решением проблемы утилизации медицинских препаратов, которые скапливаются в аптечках горожан, заинтересовались депутаты Мингорсовета.
 
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