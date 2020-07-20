Фантастическое невезение! Мяч трижды за семь секунд попал в штангу, но в ворота не залетел

Источник материала: Tut.by

Курьезный момент приключился в последнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами «Торпедо-БелАЗ» и столичным «Динамо» .

На шестой минуте «автозаводцы» провели атаку, после которой мяч за семь секунд трижды попал в штангу, но в ворота так и не попал!

Смотрите, как это было.

Матч закончился со счетом 0:0. У команд стало по 27 очков.