Samsung подтвердила выход Galaxy Z Fold 2

Источник материала: Tut.by

Samsung пятого августа проведет онлайн-трансляцию, на которой представит новые гаджеты — смартфоны, смарт-часы, наушники и планшеты. Главным анонсом станет сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Характеристики устройства «утекли» в Сеть заранее, пишет Gizchina .

Ранее несколько источников заявило, что анонса Galaxy Z Fold 2 на мероприятии ожидать не стоит — якобы аппарат еще не до конца готов, и из-за этого сроки сдвинутся. По последней информации, показ новинки все же состоится, правда раньше октября на рынок гаджет не выйдет.

Это косвенно подтверждает видео, размещенное в официальном профиле производителя в Twitter. В коротком ролике бронзовая капля превращается в бабочку. Похожим образом тизерили первый Galaxy Fold: