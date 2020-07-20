Samsung подтвердила выход Galaxy Z Fold 2

Источник материала: Tut.by

Samsung пятого августа проведет онлайн-трансляцию, на которой представит новые гаджеты — смартфоны, смарт-часы, наушники и планшеты. Главным анонсом станет сгибающийся Galaxy Z Fold 2. Характеристики устройства «утекли» в Сеть заранее, пишет Gizchina .





Ранее несколько источников заявило, что анонса Galaxy Z Fold 2 на мероприятии ожидать не стоит — якобы аппарат еще не до конца готов, и из-за этого сроки сдвинутся. По последней информации, показ новинки все же состоится, правда раньше октября на рынок гаджет не выйдет.

Это косвенно подтверждает видео, размещенное в официальном профиле производителя в Twitter. В коротком ролике бронзовая капля превращается в бабочку. Похожим образом тизерили первый Galaxy Fold:

One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/kESP5toPrS — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 19, 2020

Скорее всего, новый Galaxy Z Fold 2 получит основной сгибающийся экран на 7,59 дюйма с поддержкой 120 Гц. Дополнительный внешний дисплей будет 6,23-дюймовым. Девайс оснастят процессором Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Предполагаемый объем аккумулятора — 4365 мАч, разрешение главного модуля основной тройной камеры — 64 Мп.

Кроме того, производитель покажет как минимум два смартфона линейки Galaxy Note — Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, смарт-часы Galaxy Watch 3, беспроводные наушники Galaxy Buds Live и планшеты Galaxy Tab. Раскладушка Galaxy Z Flip получит версию с 5G-модемом.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung: