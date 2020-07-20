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На трассе под Гомелем ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов, погибла девушка
Источник материала: Партизан
В результате ДТП на трассе Гомель — аэропорт Гомель погибла несовершеннолетняя велосипедистка, сообщили
Трагедия произошла 18 июля примерно в 21:40. «По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ с признаками алкогольного опьянения ехал со стороны Гомеля в направлении аэропорта и сбил двух велосипедистов: 16-летних девушку и парня. Они ехали в попутном направлении, предварительно, по правому краю проезжей части», — рассказали подробности в ГАИ.
В результате парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку — на проезжую часть дороги, где на нее наехала легковушка, которая двигалась следом за ВАЗом. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, а парня с травмами госпитализировали.
По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело, 45-летний водитель ВАЗа задержан.
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В результате ДТП на трассе Гомель — аэропорт Гомель погибла несовершеннолетняя велосипедистка, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД...
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