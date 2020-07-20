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Первая арабская межпланетная миссия отправится в космос с территории Японии

20.07.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. Первая арабская межпланетная миссия 20 июля отправится в космос. Исследовательский зонд ОАЭ «Надежда» должен выйти на орбиту Марса в феврале 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая арабская межпланетная миссия отправится в космос с территории Японии

На Красной планете работают в основном американские зонды, так что, запуская этот аппарат, арабское государство решает прежде всего политическую задачу «утверждения ОАЭ в статусе маяка прогресса в регионе».

Первая арабская межпланетная миссия отправится в космос с территории Японии

Космический проект обошелся союзу нефтяных монархий Эмиратов в 200 миллионов долларов. При этом ОАЭ не имеют собственного космодрома и не производят ракет-носителей. Зонд будет запущен с территории Японии с помощью японской ракеты.

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Новости ОАЭ. Первая арабская межпланетная миссия 20 июля отправится в космос. Исследовательский зонд ОАЭ «Надежда» должен выйти на орбиту Марса в феврале 2021 года,...
 
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