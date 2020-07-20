В Любани Skoda после столкновения с микроавтобусом снесла забор и врезалась в дом

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала в аварии, которая произошла днем 19 июля на пересечении улицы Калинина и Полевого переулка в Любани. Об этом сообщили в МЧС.





Информация об аварии поступила спасателям в 11.11. Прибывшие на место вызова работники МЧС выяснили, что Skoda после касательного столкновения с микроавтобусом Ford Transit снесла забор и врезалась в жилой дом.





В результате ДТП 82-летняя пассажирка легковушки оказалась заблокирована в салоне. Спасатели при помощи специнструмента достали женщину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.