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В Любани Skoda после столкновения с микроавтобусом снесла забор и врезалась в дом
Источник материала: Tut.by
Женщина пострадала в аварии, которая произошла днем 19 июля на пересечении улицы Калинина и Полевого переулка в Любани. Об этом
Информация об аварии поступила спасателям в 11.11. Прибывшие на место вызова работники МЧС выяснили, что Skoda после касательного столкновения с микроавтобусом Ford Transit снесла забор и врезалась в жилой дом.
В результате ДТП 82-летняя пассажирка легковушки оказалась заблокирована в салоне. Спасатели при помощи специнструмента достали женщину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшую госпитализировали.
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Авария произошла днем 19 июля на пересечении улицы Калинина и Полевого переулка
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