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Как лечить мозоль? Объясняет врач
Источник материала: Tut.by
Почему появляются мозоли? И как избежать дискомфорта в такой ситуации? На этот «
Какие мозоли вообще бывают?
Сперва специалист замечает: важно правильно поставить диагноз. Возможно, на самом деле у вас не мозоль, а подошвенная бородавка.
— Определить это можно так: мозоль обычно не болит, — поясняет Оксана Денисеня. — Если это все-таки бородавка, то ее стоит удалять у доктора-косметолога.
А вот мозоли бывают:
По сути, мозоль — это ответная реакция нашей стопы на повышенную нагрузку.
— Поэтому их удаление будет больше оголять стопу в месте, где она наиболее травмируется, — предупреждает врач. — То есть удаление мозоли способствует повреждению кожи.
По словам специалиста, порой мозоли возникают из-за плоскостопия:
— Для профилактики стоит разгрузить стопу с помощью ортопедический обуви, стелек и других приспособлений, которые может порекомендовать врач-ортопед.
Как лечат мозоли? Есть ли разница в лечении сухой и мокрой?
Механическое удаление мозоли (самостоятельно или в педикюрном кабинете) даст лишь временный эффект эстетики. И, еще раз подчеркивает врач, это может стать риском травмирования кожи стопы в зоне максимального давления.
— Как правило, сухие мозоли лечат амбулаторно или самостоятельно с помощью кремов с кислотами и распариванием с последующим удалением. Но безопаснее всего обратиться к подологам: они вычистят мозоль и подскажут, как избежать постоянной травматизации этой области.
Мокрая мозоль отличается от сухой и лечится как рана. Ведь, как уже было сказано, это воспаление:
— Сушим ее местными антисептиками для того, чтобы избежать присоединения вторичной инфекции, затем изолируем ногу в удобной обуви. Можно использовать пластырь, чтобы прикрыть травмированное место, — предлагает врач.
Стержневые мозоли можно удалять косметологически. Однако это, считает специалист, имеет смысл только если будет проводиться дальнейшее лечение у ортопеда. А вот к народным средствам для лечения таких мозолей врач не рекомендует прибегать: лучше все сделать «по классике» или обратиться к специалисту.
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Наверняка вы сталкивались с неприятными мозолями. Но что с ними делать? Спросили у врача.
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