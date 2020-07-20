Как лечить мозоль? Объясняет врач

Источник материала: Tut.by

Почему появляются мозоли? И как избежать дискомфорта в такой ситуации? На этот « Простой вопрос » ответила врач-косметолог и дерматовенеролог Оксана Денисеня.

Оксана ДенисеняВрач-косметолог и дерматовенеролог. Ведет блог в Instagram о косметологии Врач-косметолог и дерматовенеролог. Ведето косметологии

Какие мозоли вообще бывают?

Сперва специалист замечает: важно правильно поставить диагноз. Возможно, на самом деле у вас не мозоль, а подошвенная бородавка.

— Определить это можно так: мозоль обычно не болит, — поясняет Оксана Денисеня. — Если это все-таки бородавка, то ее стоит удалять у доктора-косметолога.

А вот мозоли бывают:

сухими. Обычно в местах постоянной физической нагрузки. Например, у спортсменов на ладонях.

Обычно в местах постоянной физической нагрузки. Например, у спортсменов на ладонях. стержневыми. Как правило, они образуются на стопах в местах наибольшей нагрузки.

Как правило, они образуются на стопах в местах наибольшей нагрузки. натоптыши. Чаще всего они возникают на боковой поверхности стопы или между пальцами при постоянной механической травматизации другим пальцем или обувью.

Чаще всего они возникают на боковой поверхности стопы или между пальцами при постоянной механической травматизации другим пальцем или обувью. мокрыми. Такой тип мозоли — результат острого процесса (воспаления) от ношения маленькой обуви.



Фото: burst.shopify.com

По сути, мозоль — это ответная реакция нашей стопы на повышенную нагрузку.

— Поэтому их удаление будет больше оголять стопу в месте, где она наиболее травмируется, — предупреждает врач. — То есть удаление мозоли способствует повреждению кожи.

По словам специалиста, порой мозоли возникают из-за плоскостопия:

— Для профилактики стоит разгрузить стопу с помощью ортопедический обуви, стелек и других приспособлений, которые может порекомендовать врач-ортопед.

Как лечат мозоли? Есть ли разница в лечении сухой и мокрой?

Механическое удаление мозоли (самостоятельно или в педикюрном кабинете) даст лишь временный эффект эстетики. И, еще раз подчеркивает врач, это может стать риском травмирования кожи стопы в зоне максимального давления.

— Как правило, сухие мозоли лечат амбулаторно или самостоятельно с помощью кремов с кислотами и распариванием с последующим удалением. Но безопаснее всего обратиться к подологам: они вычистят мозоль и подскажут, как избежать постоянной травматизации этой области.



Фото: pixabay.com

Мокрая мозоль отличается от сухой и лечится как рана. Ведь, как уже было сказано, это воспаление:

— Сушим ее местными антисептиками для того, чтобы избежать присоединения вторичной инфекции, затем изолируем ногу в удобной обуви. Можно использовать пластырь, чтобы прикрыть травмированное место, — предлагает врач.

Стержневые мозоли можно удалять косметологически. Однако это, считает специалист, имеет смысл только если будет проводиться дальнейшее лечение у ортопеда. А вот к народным средствам для лечения таких мозолей врач не рекомендует прибегать: лучше все сделать «по классике» или обратиться к специалисту.