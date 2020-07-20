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В Будо-Кошелевском районе во время уборки сгорел трактор
Источник материала: БTМашина восстановлению не подлежит. Сообщение в местную службе спасения поступило днем 18 июля. В районе деревни Недойка в поле горел трактор МТЗ. Прибывшие бойцы МЧС наблюдали уже охваченную огнем сельхозтехнику. Пожар локализовали и ликвидировали. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.
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Машина восстановлению не подлежит. Сообщение в местную службе спасения поступило днем 18 июля. В районе деревни Недойка в поле горел трактор МТЗ. Прибывшие бойцы...
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