Витебск прощается с фестивалем «Славянский базар». Чем он запомнился в этом году?

Источник материала: ОНТ

В фестивальном Витебске идёт прощание с музыкальным форумом. Да, четыре дня город над Западной Двиной жил праздником. Чем «Славянский базар» этого года отличается от предыдущих? Что запомнилось больше всего?

Подробности – в видеоинформации.





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