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Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники
20.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь попала в топ-3 стран, чьи специалисты в сфере IT являются самыми квалифицированными в мире. Статистика размещена в глобальном
Coursera исследовала навыки 65 млн. человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей.
Из этих 60 стран в области технологий и IT самые
Таким образом наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию и др.
Помимо этого, хороший результат показала Беларусь и по уровню квалификации сотрудников в области data science (наука о данных). Здесь Синеокая попала в список «передовых» и заняла 8-е место, обогнав Швецию, Сингапур, США, Китай, Японию и еще 39 стран.
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Беларусь попала в топ-3 стран, чьи специалисты в сфере IT являются самыми квалифицированными в мире. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной...
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