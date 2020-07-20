Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь попала в топ-3 стран, чьи специалисты в сфере IT являются самыми квалифицированными в мире. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Coursera исследовала навыки 65 млн. человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей.

Из этих 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь.





Таким образом наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию и др.





Помимо этого, хороший результат показала Беларусь и по уровню квалификации сотрудников в области data science (наука о данных). Здесь Синеокая попала в список «передовых» и заняла 8-е место, обогнав Швецию, Сингапур, США, Китай, Японию и еще 39 стран.

minsknews.by