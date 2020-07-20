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Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники

20.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники

Беларусь попала в топ-3 стран, чьи специалисты в сфере IT являются самыми квалифицированными в мире. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной платформы Coursera, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Coursera исследовала навыки 65 млн. человек за последние 12 месяцев. В итоговый отчет попали данные людей из 60 стран и 10 отраслей.

Из этих 60 стран в области технологий и IT самые квалифицированные профессионалы работают в России. Сразу за ней идет Беларусь.

Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники

Таким образом наша страна в IT-отрасли обогнала Швецию, Сингапур, Штаты, Китай, Германию и др.

Беларусь вошла в топ стран, где работают самые квалифицированные айтишники

Помимо этого, хороший результат показала Беларусь и по уровню квалификации сотрудников в области data science (наука о данных). Здесь Синеокая попала в список «передовых» и заняла 8-е место, обогнав Швецию, Сингапур, США, Китай, Японию и еще 39 стран.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь попала в топ-3 стран, чьи специалисты в сфере IT являются самыми квалифицированными в мире. Статистика размещена в глобальном отчете образовательной...
 
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