Лукашенко заявил, что Бабарико «зарыдал» и начал давать показания

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко заявил, что арестованный экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом на выборы президента, начал давать показания по уголовному делу. Об этом Лукашенко рассказал в Витебске. Фрагмент закрытой встречи с десантниками опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Я не буду тут влазить в эти подробности, просто хочу сказать. Если вы думаете, что все, что рассказывают следователи – это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить, – расставил акценты Лукашенко. – Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение.

Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине, и сейчас повторю. Узником совести из них никто не станет. Все эти сидельцы – а их там уже под 30 человек – все дают показания. И этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали [кандидатом в президенты] – зарыдал и показания начал давать. Поэтому узниками совести не будут.

Вчера я приказал следователям и комитету госбезопасности в прокуратуру подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России – и мы покажем им эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты».

Напомним, Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений в рамках громкого «дела Белгазпромбанка». В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июня. Сообщалось, что всего же задержаны более 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. Виктор свою вину не признает и уверяет, что на него оказывается политическое давление.