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Брестчане сбросили маски... Вечерний променад по Советской

20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Есть в городе над Бугом такая традиция – встречать закат солнца! Тем более зажжение фонарей уже давно превратилось в красивый кавказский, извините, белоруский обычай. Почему бы не пройтись с фотоаппаратом воскресным тёплым вечером по нашей пешеходной улице. Встретиться с завсегдатаями Советской художником-графиком Львом Алимовым, блогером Валерием Маленком...

Брестчане сбросили маски... Вечерний променад по Советской

Кафешки работают, а их террасы и веранды заполнены оживлённой публикой. На тротуарах толпы людей, велосипедистов и самокатчиков. Кстати, почему возле светомузыкального фонтана не звучат никакие мелодии?

Брестчане сбросили маски... Вечерний променад по Советской

Единственное, что удивило - это отсутствие живых скульптур. Впрочем, мне как брестчанину, живущему в центре города, они уже порядком надоели.

Брестчане сбросили маски... Вечерний променад по Советской

Это аттракцион для приезжих туристов. А вот музыкантов, поющих и играющих живую музыку, было приятно послушать.

 
 
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  Есть в городе над Бугом такая традиция – встречать закат солнца! Тем более зажжение фонарей уже давно превратилось в красивый кавказский, извините, белоруский...
 
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