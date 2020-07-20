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Брестчане сбросили маски... Вечерний променад по Советской
20.07.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Есть в городе над Бугом такая традиция – встречать закат солнца! Тем более зажжение фонарей уже давно превратилось в красивый кавказский, извините, белоруский обычай. Почему бы не пройтись с фотоаппаратом воскресным тёплым вечером по нашей пешеходной улице. Встретиться с завсегдатаями Советской художником-графиком Львом Алимовым, блогером Валерием Маленком...
Кафешки работают, а их террасы и веранды заполнены оживлённой публикой. На тротуарах толпы людей, велосипедистов и самокатчиков. Кстати, почему возле светомузыкального фонтана не звучат никакие мелодии?
Единственное, что удивило - это отсутствие живых скульптур. Впрочем, мне как брестчанину, живущему в центре города, они уже порядком надоели.
Это аттракцион для приезжих туристов. А вот музыкантов, поющих и играющих живую музыку, было приятно послушать.
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Есть в городе над Бугом такая традиция – встречать закат солнца! Тем более зажжение фонарей уже давно превратилось в красивый кавказский, извините, белоруский...
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