Двое мужчин утонули в Гомельской области за воскресенье

Источник материала: ОНТ

В Гомельской области 19 июля двое мужчин утонули в водоеме в Наровле, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Информацию об утонувшем спасатели получили в 11.45. Через 10 минут сотрудники МЧС нашли мужчину 1973 года рождения в 1,5 м от берега на поверхности воды.

На Днепре в Милограде Речицкого района также произошла трагедия. Люди достали из воды утонувшего мужчину 1982 года рождения до приезда спасателей.

ФОТО: Гомельское областное управление МЧС

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