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Двое мужчин утонули в Гомельской области за воскресенье
Источник материала: ОНТ
В Гомельской области 19 июля двое мужчин утонули в водоеме в Наровле,
Информацию об утонувшем спасатели получили в 11.45. Через 10 минут сотрудники МЧС нашли мужчину 1973 года рождения в 1,5 м от берега на поверхности воды.
На Днепре в Милограде Речицкого района также произошла трагедия. Люди достали из воды утонувшего мужчину 1982 года рождения до приезда спасателей.
ФОТО: Гомельское областное управление МЧС
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В Гомельской области 19 июля двое мужчин утонули в водоеме в Наровле, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. Информацию об утонувшем спасатели получили в...
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