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Двое мужчин утонули в Гомельской области за воскресенье

20.07.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое мужчин утонули в Гомельской области за воскресенье

В Гомельской области 19 июля двое мужчин утонули в водоеме в Наровле, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.  

Информацию об утонувшем спасатели получили в 11.45. Через 10 минут сотрудники МЧС нашли мужчину 1973 года рождения в 1,5 м от берега на поверхности воды. 

На Днепре в Милограде Речицкого района также произошла трагедия. Люди достали из воды утонувшего мужчину 1982 года рождения до приезда спасателей.

ФОТО: Гомельское областное управление МЧС

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В Гомельской области 19 июля двое мужчин утонули в водоеме в Наровле, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.   Информацию об утонувшем спасатели получили в...
 
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