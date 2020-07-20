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Армейский вертолет разбился в Карибском море – погибли двое военных

20.07.2020 10:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Армейский вертолет разбился в Карибском море – погибли двое военных

Двое военных из Нидерландов погибли в результате крушения армейского вертолета в Карибском море. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой командующего ВС Нидерландов.

Вертолет врезался в воду рядом с островным государством Арубой.

По данным источника, вертолет NH90 рухнул в воду между островами Аруба и Кюрасао, входящими в состав Нидерландов. Эти острова – самоуправляемые государственные образования.

Авиакатастрофа произошла днем 19 июля. Воздушное судно упало в воду примерно в 12,5 км от побережья.

В результате погибли 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Их пробовали реанимировать, но попытки оказались безуспешными.

«Это происшествие стало большим шоком для всех», – рассказал на пресс-конференции командующий ВС Нидерландов Роб Бауэр.

По его словам, в вертолете были еще два человека, у них серьезных травм нет.

Идет расследование, выясняется причина крушения.

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

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Двое военных из Нидерландов погибли в результате крушения армейского вертолета в Карибском море. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой командующего ВС...
 
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