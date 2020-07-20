Лукашенко сказал, что Бабарико начал давать показания

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси заявил, что задержанный месяц назад экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания.

"И этот (Бабарико – ред.) уже зарыдал, когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать", - заявил Лукашенко 16 июля на встрече с активом Витебской области.

Видеофрагмент встречи показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко утверждает, что в деле Белгазпромбанка "нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение". "Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек", - сказал Лукашенко, добавив, что все фигуранты дела дают показания.

В эфире также был вновь показан фрагмент выступления Лукашенко в июне, когда он сообщил, что поручил правоохранителям "подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России".