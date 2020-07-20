БДИПЧ ОБСЕ не опубликует отчет о выборах в Беларуси





«Мы не будем публиковать никаких выводов относительно выборов президента просто потому, что не будем наблюдать за ними», — заявила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш.





Радыё Свабода ». По ее словам, заявление БДИПЧ о том, что бюро не будет наблюдать за выборами в Беларуси, было сделано из-за того, что «власти назначили выборы более двух месяцев назад, и они прекрасно понимают, что БДИПЧ имеет потребность в своевременном приглашении, чтобы наблюдать за всеми аспектами выборов, включая не только сам день выборов, но и весь предшествующий период», передает «».





Катя Андруш отметила, что из-за несвоевременности приглашения БДИПЧ не смогло следить за формированием избиркомов, регистрацией кандидатов, а это именно те сферы, которые, согласно предыдущим отчетам БДИПЧ, требуют совершенствования.





МИД Беларуси отправил приглашение БДИПЧ ОБСЕ только 15 июля – менее, чем за месяц до дня голосования.





Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ ответили на заявление МИД Беларуси, что несвоевременное направление приглашения не соответствует обязательствам ОБСЕ.





Рранее долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ приступала к наблюдению за выборами за 40 дней до дня голосования, краткосрочная - за 5 дней.