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Стратегию союзной интеграции 20 июля рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС

20.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стратегию союзной интеграции 20 июля рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС

Стратегию евразийской интеграции сегодня в Москве рассмотрят вице-премьеры государств ЕАЭС.

Её проект одобрили в пятницу в Минске участники Евразийского межправительственного совета. Документ должны подготовить к ноябрю для утверждения главами государств Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Высший Евразийский совет должен пройти в белорусской столице.

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Теги: Минск
 
 
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Стратегию евразийской интеграции сегодня в Москве рассмотрят вице-премьеры государств ЕАЭС. Её проект одобрили в пятницу в Минске участники Евразийского...
 
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