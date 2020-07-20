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Стратегию союзной интеграции 20 июля рассмотрят вице-премьеры стран ЕАЭС
Источник материала: ОНТ
Стратегию евразийской интеграции сегодня в Москве рассмотрят вице-премьеры государств ЕАЭС.
Её проект одобрили в пятницу в Минске участники Евразийского межправительственного совета. Документ должны подготовить к ноябрю для утверждения главами государств Беларуси, России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Высший Евразийский совет должен пройти в белорусской столице.
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Стратегию евразийской интеграции сегодня в Москве рассмотрят вице-премьеры государств ЕАЭС. Её проект одобрили в пятницу в Минске участники Евразийского...
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