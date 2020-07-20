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Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись

20.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне: один человек погиб, еще 8 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись

По словам очевидцев, огонь по людям открыли трое мужчин. С места происшествия они скрылись на автомобиле. В полиции считают, что атака была целенаправленной.

Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись

Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и продолжают поиск нападавших.

Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись

С начала 2020 года в Вашингтоне произошло более 100 убийств.

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Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне: один человек погиб, еще 8 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам очевидцев,...
 
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