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Трое мужчин открыли стрельбу в Вашингтоне и скрылись
Источник материала: СТВ
Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне: один человек погиб, еще 8 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам очевидцев, огонь по людям открыли трое мужчин. С места происшествия они скрылись на автомобиле. В полиции считают, что атака была целенаправленной.
Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и продолжают поиск нападавших.
С начала 2020 года в Вашингтоне произошло более 100 убийств.
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Новости США. Стрельба в американском Вашингтоне: один человек погиб, еще 8 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам очевидцев,...
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