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ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый
20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ранее была опубликована
Выполнение предписания выливалась в дорогое удовольствие, а ведь деньги были собраны за счёт пожертвований людей. Но был найден эффектный выход, чтобы не демонтировать всю конструкцию.
Компания, которая первая внедрила в Беларуси немецкую технологию окраски ПВХ с краскопульта произвела изменение цвета конструкции, и теперь всё соответствует требованиям Минкульта.
Работы были выполнены в качестве благотворительной помощи. Жаль, не можем указать название компании, нам эти сведения не предоставили.
И вид с обратной стороны, для сравнения:
Реконструкция ведётся силами монастыря, деньги жертвуют брестчане.
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Ранее была опубликована статья о Южных воротах в Брестской крепости, которые по факту принадлежат монастырю. Министерство культуры выдало предписание о том,...
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