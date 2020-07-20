ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее была опубликована статья о Южных воротах в Брестской крепости, которые по факту принадлежат монастырю. Министерство культуры выдало предписание о том, что нарушен внешний вид культурного наследия, так как поставили ПВХ остекление белого цвета.





Выполнение предписания выливалась в дорогое удовольствие, а ведь деньги были собраны за счёт пожертвований людей. Но был найден эффектный выход, чтобы не демонтировать всю конструкцию.





Компания, которая первая внедрила в Беларуси немецкую технологию окраски ПВХ с краскопульта произвела изменение цвета конструкции, и теперь всё соответствует требованиям Минкульта.





Работы были выполнены в качестве благотворительной помощи. Жаль, не можем указать название компании, нам эти сведения не предоставили.





И вид с обратной стороны, для сравнения:









Реконструкция ведётся силами монастыря, деньги жертвуют брестчане.