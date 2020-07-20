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ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее была опубликована статья о Южных воротах в Брестской крепости, которые по факту принадлежат монастырю. Министерство культуры выдало предписание о том, что нарушен внешний вид культурного наследия, так как поставили ПВХ остекление белого цвета.

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

Выполнение предписания выливалась в дорогое удовольствие, а ведь деньги были собраны за счёт пожертвований людей. Но был найден эффектный выход, чтобы не демонтировать всю конструкцию.

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

Компания, которая первая внедрила в Беларуси немецкую технологию окраски ПВХ с краскопульта произвела изменение цвета конструкции, и теперь всё соответствует требованиям Минкульта.

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

Работы были выполнены в качестве благотворительной помощи. Жаль, не можем указать название компании, нам эти сведения не предоставили.

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

И вид с обратной стороны, для сравнения:

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

ПВХ профиль в Южных воротах крепости перекрасили. Теперь он не белый, а серый

Реконструкция ведётся силами монастыря, деньги жертвуют брестчане.

 
 
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  Ранее была опубликована статья о Южных воротах в Брестской крепости, которые по факту принадлежат монастырю. Министерство культуры выдало предписание о том,...
 
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