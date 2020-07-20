Лукашенко требует послаблений по кредитам: Если потеряем заводы следующими будут банки

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Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко отметил, что есть такие предприятия, которые действительно попали в сложное положение, и им нужна помочь. «Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть «живые» экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные», — подчеркнул президент.

Глава государства поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах.

« Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо, — призвал он. — Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки. Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления»

Наряду с этим президент констатировал, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования.