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Как не нужно мыть окна: видео не для слабонервных сняли у 18-этажного дома в России

20.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Уфе очевидцы сняли на видео по-настоящему бесстрашную попытку женщины помыть окно в квартире на 18-м этаже. Кажется, чтобы решиться на такое, нужно очень любить чистоту! Посмотрите, что произошло (и никогда так не делайте).

 
 
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