Как не нужно мыть окна: видео не для слабонервных сняли у 18-этажного дома в России

Источник материала: Tut.by

В Уфе очевидцы сняли на видео по-настоящему бесстрашную попытку женщины помыть окно в квартире на 18-м этаже. Кажется, чтобы решиться на такое, нужно очень любить чистоту! Посмотрите, что произошло (и никогда так не делайте).