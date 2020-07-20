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Почти 100 оленей выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов

20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Почти 100 особей благородного оленя выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Почти 100 оленей выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов

В охотничьи угодья Буда-Кошелевской районной организационной структуры БООР выпустили 55 оленей, Брестской районной организационной структуры - 43 оленя. Такая работа проведена с целью реализации мероприятий подпрограммы "Развитие охотничьего хозяйства" госпрограммы "Белорусский лес" на 2016-2020 годы.

Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. По состоянию на 1 января 2020 года в рядах объединения состоят почти 75 тыс. членов, из них около 40 тыс. охотников. БООР - самый крупный арендатор охотничьих угодий в Беларуси. В его ведении находится около 11 млн га, или 65% площади всех охотничьих угодий страны. В состав объединения входят 6 областных и 107 районных организационных структур.

 
 
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  Почти 100 особей благородного оленя выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В...
 
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