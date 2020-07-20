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В Германии белорус на автовозе устроил жуткое ДТП: один человек погиб, еще 15 пострадали
20.07.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Один человек погиб, еще более 15 получили различные травмы в аварии, которая произошла 18 июля, около 11.20, вблизи немецкого города Эмден. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Фото: Kreisfeuerwehr Leer
Установлено, что 31-летний белорус ехал на автовозе по трассе А31 и влетел в остановившиеся в заторе автомобили. В результате грузовик смял пять машин, одна из которых перевернулась.
Фото: Kreisfeuerwehr Leer
От полученных травм 57-летний житель Оберхаузена умер на месте происшествия, еще несколько человек получили серьезные травмы. По предварительной информации, ранения получили как минимум 15 человек. Водитель большегруза в аварии не пострадал.
Фото: Kreisfeuerwehr Leer
Фото: Kreisfeuerwehr Leer
Движение по трассе было остановлено. Его возобновили только ночью.
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Один человек погиб, еще более 15 получили различные травмы в аварии, которая произошла 18 июля, около 11.20, вблизи немецкого города Эмден. Об этом сообщили в...
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