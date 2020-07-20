Погода в СНГ: рекордная жара в Армении и «желтый» уровень погодной опасности в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кратковременные дожди и грозы ожидаются сегодня в Москве. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. В ночь на вторник похолодает до плюс 13. О том, какая погода сейчас в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Армения

Температура воздуха в Армении бьет рекорды. Сегодня в республике один из самых жарких дней июля – 42 градуса тепла. В горных регионах чуть прохладнее. Там столбики термометров остановятся у отметки в плюс 34. В связи с этим жителям рекомендуют не находиться под солнцем с 11 утра до пяти вечера. Синоптики предупреждают: интенсивность ультрафиолетового излучения превысит норму.

Казахстан

В Казахстане по-прежнему жарко. В некоторых регионах к аномально высокой температуре добавится и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Казгидромет заранее оповестил жителей северной, центральной и южной частей страны о штормовом предупреждении. Например, в Кызылорде сегодня синоптики обещают выше 45 градусов. Спасатели также напоминают о высокой пожарной опасности в регионе.

Беларусь

Из-за жары и гроз в Беларуси объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Уже несколько дней столбики термометров держатся возле отметки в 30 градусов. В связи с этим в стране вновь ввели ограничения на посещения лесов. Под запрет попали 34 района. Специалисты напоминают любителям прогулок на природе: заметив пожар, нужно попытаться его потушить или сообщить о ЧП в лесхоз или МЧС.

Кыргызстан

Сегодня вечером в столице ожидается сильный ветер – до 10 метров в секунду. Будет пыльно. Поэтому от прогулок лучше воздержаться. Синоптики обещают, что сухая жаркая погода в Бишкеке сохранится до конца июля – в дневное время столбик термометра может достигать отметки в 37 градусов. По ночам будет не ниже плюс 20.Осадков, даже небольших, пока не предвидится.

Таджикистан

В Таджикистане по-прежнему жарко. На юге температура воздуха поднимается до плюс 40 градусов. Солнечная погода позволила дехканам собрать за первое полугодие богатый урожай овощей – более 900 тысяч тонн. Это на 100 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Большая часть продукции пойдет на внутренний рынок. Другая на экспорт – в Россию, Литву, Афганистан, Пакистан, Казахстан и Кыргызстан.