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Награда за верность? Бывших министров отправили послами

20.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Минпрома стал послом в Казахстане, а экс-глава Минфина отправился в Великобританию



Лукашенко провел перестановки в белорусском МИД, сообщает телеграм-канал Пул первого.

У главы МИД Беларуси Владимира Макея появились два новых заместителя. Первым заместителем министра иностранных дел стал Александр Гурьянов. Его предшественник, Андрей Евдоченко, стал послом в Нидерландах. 

Заместителем министра станет Сергей Алейник, а занимавший этот пост Олег Кравченко назначен послом Беларуси в США.

Андрей Дапкюнас, бывший заместитель главы МИД, назначен послом в Австрии. По совместительству он также займет должность посла в Словении.

Павел Утюпин, занимавший пост министра промышленности с августа 2018 года по июнь 2020-го, стал послом Беларуси в Казахстане.

Экс-глава Минфина Максим Ермолович назначен послом Беларуси в Великобритании.
 
 
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Экс-глава Минпрома стал послом в Казахстане, а экс-глава Минфина отправился в Великобританию
 
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