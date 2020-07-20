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На продажу выставили особняк в Дроздах. И это самый дорогой дом в стране прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
На продажу выставили
Дом находится на улице Тихой — в Дроздах-1. В 2017 году он перешел по договору дарения минчанке. Поскольку она не является публичной особой — ее имя мы не пишем. Кто подарил — неизвестно.
Что же касается дома, то он имеет три уровня. В нем четыре санузла и две террасы. Общая площадь — 447 квадратных метров.
— Дизайнерский ремонт. Полностью меблирован, техника. Камин, бассейн, сауна, — сказано в объявлении. Вот как выглядит этот дом внутри:
За коттедж просят 2,5 млн долларов. Возможна долгосрочная аренда.
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Дом находится на улице Тихой.
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