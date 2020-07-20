Вот какие гаджеты белорусы сейчас чаще всего заказывают на AliExpress

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какими гаджетами больше всего интересуются белорусы. Для этого изучаем предложения наших торговых сетей и интернет-магазинов и выбираем те устройства, которые ищут чаще всего. Сегодня расскажем об аппаратах, которые в Беларуси чаще остальных заказывают на глобальном AliExpress. Об этом нам рассказали в пресс-службе торговой площадки.



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Спрос на смартфоны вырос на 33%

В июне пользователи из Беларуси начали активнее интересоваться смартфонами: спрос на площадке по сравнению с маем возрос на 33%. В первую очередь покупатели выбирают устройства от китайских брендов — причем далеко не самых известных. Топ наиболее популярных смартфонов в Беларуси на AliExpress выглядит так:

Meizu C9 (2/16 ГБ)

Cubot P40 (4/128 ГБ)

DOOGEE N20 (4/64 ГБ)

UMIDIGI A7 Pro (4/128 ГБ)

Lenovo K5 Pro (4/64 ГБ)



UMIDIGI A7 Pro. Скриншот с aliexpress.ru

Скорее всего, вы могли слышать об устройствах от Lenovo и Meizu — другие бренды в белорусских торговых сетях представлены не так широко. Интересно, что в список попали как уже относительно старые смартфоны вроде Meizu и Lenovo (2018 года выпуска), так и более «свежие» девайсы, которым несколько месяцев.

Объединяет девайсы одно — все они продаются по относительно невысокой цене. Тот же Meizcu C9 получится заказать за 50−70 долларов, модели от DOOGE, UMIDGI и Lenovo — за 95−150 долларов. Даже с учетом необходимости уплаты пошлины получается не слишком дорого.

Самые новые устройства — UMIDIGI A7 Pro и Cubot P40. Их соответственно представили в конце апреля и середине мая. По характеристикам гаджеты если и не одинаковы, то схожи. Оба базируются на процессорах начального уровня от MediaTek, оснащаются экранами на 6,3 и 6,2 дюйма. Правда, в модели от Cubot разрешение панели ниже (HD+). В активе девайсов также основные камеры с несколькими фотомодулями и батареи с соответствующим объемом в 4150 и 4200 мАч.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов:

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Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Также в июне более чем на 30% вырос спрос на внешние аккумуляторы. Пользователей из Беларуси больше всего интересуют модели емкостью от 10000 мАч и выше с функцией быстрой зарядки. Самые популярные девайсы:

KUULAA Power Bank (10 000 мАч)

TOPK Power Bank (20 000 мАч)

Romoss Sense4 Mini Power Bank (10 000 мАч)



TOPK Power Bank. Скриншот с AliExpress

Здесь ситуация схожа с той, что наблюдается со смартфонами — устройства представленных брендов, как минимум, не на слуху у среднестатистического покупателя. Зато стоят недорого — от 11 до 25 долларов. Помещается в порог 22 евро для ввоза без уплаты пошлины.

Характеристики при этом, во всяком случае, по описанию, соответствуют упомянутым выше ожиданиям покупателей от товара. Тот же TOPK Power Bank (на 20 000 мАч) оснащается как портами USB-C, так и USB-A, выходной мощностью в 18 Вт, а также световым индикатором оставшегося заряда.

Ниже — цены других популярных у нас аккумуляторов: