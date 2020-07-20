В месте пикета Тихановской в Минске наблюдались проблемы со связью. С чем это могло быть связано

Источник материала: Tut.by

Вчера, 19 июля, в Минске в парке Дружбы народов состоялся первый агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На него, по подсчетам правозащитников, пришло более 7 тысяч человек. При этом люди жаловались на проблемы со связью. Автор этого текста пыталась использовать мобильный интернет всех трех операторов, однако соединение было нестабильным. Разбираемся, в чем же могла быть причина.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Самая очевидная причина, почему в местах скопления людей «ложится» сотовая связь, — это пиковые нагрузки. Например, если в месте массового скопления люди начинают активно стримить со своих смартфонов либо постить видео и фото в соцсетях.

Ситуация становится более сложной, если в определенном районе мало вышек сотовой связи. Так, посмотрим на карту покрытия сети в районе парка Дружбы народов.

Например, вот карта покрытия от МТС.





Вот карта от life:)





А вот — от А1.





В таких случаях часто советуют попробовать переключить сотовую сеть с 3G на 4G (LTE) или наоборот. Дело в том, что в Беларуси операторы используют общую сеть 4G, и когда вы меняете ее в настройках на 3G, то по факту переходите на оператора, который в данной точке может быть менее загружен. Но, как показывает практика последних недель, это не всегда помогает.

Мы попросили комментарии у операторов и добавим их, как только нам их пришлют.

А это могут быть "глушилки"?

Еще одна теория гласит, что рядом с парком применяли так называемые глушилки. Вот, в частности, что разместили в Telegram-канале Nexta Live.

В том же канале утверждается , что на фото — комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки семейства РБ-636АМ2 «Свет», разработанный в России.

Как говорится на сайте Topwar.ru, комплекс «Свет-КУ» предназначается «для контроля за обстановкой и отслеживания различных источников радиосигналов».

«Системы машины способны следить за ситуацией и защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Аппаратура комплекса способна отслеживать сигналы различных радиоэлектронных систем, производить их анализ и вычислять координаты источника этих сигналов. Комплекс «Свет-КУ» имеет возможность приема сигналов в диапазоне частот от 25 МГц до 18 ГГц, — говорится в тексте. После чего добавляется, что «в некоторых случаях комплекс «Свет-КУ» может самостоятельно блокировать системы связи. Так, имеется возможность автоматического обнаружения каналов управления и определения параметров сетей радиосвязи типа GSM, CDMA2000 и UMTS».

Однако отметим, что по одной фотографии довольно затруднительно определить, что это в принципе за устройство. И о поставках РБ-636АМ2 «Свет» в открытых источниках нет никаких сведений.

Сомнения в этой теории высказал Telegram-канал «ЗаТелеком», который ведет Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета (его довольно часто приглашают в качестве эксперта по вопросам интернета, в частности для « Новой газеты », « Эха Москвы » и других СМИ). Как говорится в посте канала, если в одном месте собралось много людей и все одновременно пытаются воспользоваться мобильным интернетом, а «базовые станции рассчитаны на мирное время, где в данной локации никогда раньше не было более 5 тысяч пользователей, то логично, что сеть ляжет. Нет там никакого заговора, просто много пользователей могут положить любую сеть».

«Если уж власти Беларуси начнут блокировать интернет, то, скорее всего, они отключат именно передачу данных, оставив работоспособной сеть GSM. Именно так и происходит во всем мире при отключениях. В Москве, Конго-Киншаса или Индийском Кашмире», — продолжает автор.

Кроме того, Михаил поясняет , что нет особого смысла использовать комплекс радиоэлектронной борьбы в городе, где множество гаджетов, и, соответственно, помех. Плюс у подобных устройств ограниченный радиус блокирования — метров 100−150 («потом ваш терминал просто переходит в другую базовую станцию»). Ну и в целом не совсем понятна цель: даже если это устройство способно в теории собирать IMSI абонентов (международный идентификатор мобильного абонента), в дальнейшем все равно придется определять абонентов через операторов.