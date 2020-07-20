ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

После угроз Светлана Тихановская вывезла своих детей из Беларуси в «безопасное место»

20.07.2020 14:04 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской больше не в Беларуси. Вывезти их в «безопасное место» политику помогла главред сайта «Хартии'97» Наталья Радина, передает TUT.by.

Радина рассказала, что помогла Тихановской вывезти детей в Евросоюз. «Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали – ей угрожали арестом, и тем, что заберут ее детей», – сообщила Радина.

Светлана подтвердила эту информацию: «Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать».

Напомним, во время сбора подписей на выдвижение кандидатом в президенты Светлана Тихановская говорила, что кто-то угрожает ей и ее детям, чтобы она снялась с выборов. По этому поводу она снимала видеообращение:

Обложка: «Белсат».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской больше не в Беларуси. Вывезти их в «безопасное место» политику помогла главред сайта «Хартии'97» Наталья Радина,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему появляется и как лечить разноцветный лишай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика