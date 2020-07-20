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После угроз Светлана Тихановская вывезла своих детей из Беларуси в «безопасное место»
Источник материала: KYKY>
Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской больше не в Беларуси. Вывезти их в «безопасное место» политику помогла главред сайта «Хартии'97» Наталья Радина,
Радина рассказала, что помогла Тихановской вывезти детей в Евросоюз. «Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали – ей угрожали арестом, и тем, что заберут ее детей», – сообщила Радина.
Светлана подтвердила эту информацию: «Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать».
Напомним, во время сбора подписей на выдвижение кандидатом в президенты Светлана Тихановская
Обложка: «Белсат».
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Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской больше не в Беларуси. Вывезти их в «безопасное место» политику помогла главред сайта «Хартии'97» Наталья Радина,...
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