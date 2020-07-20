После угроз Светлана Тихановская вывезла своих детей из Беларуси в «безопасное место»

Источник материала: KYKY

Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской больше не в Беларуси. Вывезти их в «безопасное место» политику помогла главред сайта «Хартии'97» Наталья Радина, передает TUT.by.

Радина рассказала, что помогла Тихановской вывезти детей в Евросоюз. «Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали – ей угрожали арестом, и тем, что заберут ее детей», – сообщила Радина.

Светлана подтвердила эту информацию: «Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать».

Напомним, во время сбора подписей на выдвижение кандидатом в президенты Светлана Тихановская говорила , что кто-то угрожает ей и ее детям, чтобы она снялась с выборов. По этому поводу она снимала видеообращение:

Обложка: «Белсат».