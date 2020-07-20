В Беларуси впервые за последние 12 лет появился посол в США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые после многолетнего перерыва назначил посла республики в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, передает БЕЛТА .

«Заместители министра иностранных дел Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрию», – отмечается в сообщении.

Дапкюнас также займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и при ОБСЕ. Послом Беларуси в Казахстане назначен бывший министр промышленности Павел Утюпин, а в Великобритании – экс-министр финансов Максим Ермолович.

Вашингтон и Минск в 2008 году на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже посольства стали возглавлять временные поверенные.

В последнее время отношения Беларуси с Западом улучшились, а также активизировались визиты в страну высокопоставленных чиновников США. Так, 1 февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео . Он провел переговоры с Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Тогда и было принято решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

Президент США Дональд Трамп в мае официально выдвинул кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске . Ее визит в Беларусь ожидается летом этого года.

Олег Кравченко родился в 1971 году в Минске. В 1994 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета, в 1998-м – аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси. Кандидат юридических наук. На дипломатической службе состоит более 25 лет, в том числе в 2008-2014 годах был временным поверенным в делах республики в США. Должность замглавы МИД Беларуси занимал с января 2017 года.