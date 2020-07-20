|
Во Франции вернули обязательный масочный режим во всех общественных местах закрытого типа
Источник материала: ОНТ
А вот во Франции с сегодняшнего дня снова ужесточили ограничительные меры. Ношение маски обязательно во всех общественных местах закрытого типа – на вокзалах и в аэропортах, в банках и на почте, в магазинах и храмах.
Нарушителям грозит штраф до 135 евро. Власти опасаются второй волны эпидемии. В последние дни число обращений в скорую помощь больных с симптомами COVID-19 резко выросло. Новые очаги заболевания выявлены по всей стране.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот во Франции с сегодняшнего дня снова ужесточили ограничительные меры. Ношение маски обязательно во всех общественных местах закрытого типа – на вокзалах и в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)