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Во Франции вернули обязательный масочный режим во всех общественных местах закрытого типа

20.07.2020 14:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции вернули обязательный масочный режим во всех общественных местах закрытого типа

А вот во Франции с сегодняшнего дня снова ужесточили ограничительные меры. Ношение маски обязательно во всех общественных местах закрытого типа – на вокзалах и в аэропортах, в банках и на почте, в магазинах и храмах.

Нарушителям грозит штраф до 135 евро. Власти опасаются второй волны эпидемии. В последние дни число обращений в скорую помощь больных с симптомами COVID-19 резко выросло. Новые очаги заболевания выявлены по всей стране.  

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А вот во Франции с сегодняшнего дня снова ужесточили ограничительные меры. Ношение маски обязательно во всех общественных местах закрытого типа – на вокзалах и в...
 
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