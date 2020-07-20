ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Похолодает и дожди — погода в Горках на выходные

20.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник



Немного похолодает на этой неделе. Синоптики обещают небольшие дожди и даже грозы.

Похолодает и дожди — погода в Горках на выходные
Фото — www.instagram.com/5_veras


Завтра, 21 июля, будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером возможен кратковременный дождь.

22 июля, в среду, похолодает до плюс 21, облачно с прояснениями, порывистый ветер.

В четверг, 23 июля, прогнозируют +11…20 °С, переменная облачность.

В пятницу, 24 июля, будет до +21 °С, вечером возожен дождь.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного похолодает на этой неделе. Синоптики обещают небольшие дожди и даже грозы. Завтра, 21 июля, будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером возможен...
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 2,5 месяца потерял около 4 кг». Как врач из Солигорска работал с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика