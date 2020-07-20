Похолодает и дожди — погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник



Немного похолодает на этой неделе. Синоптики обещают небольшие дожди и даже грозы.







Завтра, 21 июля, будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером возможен кратковременный дождь.

22 июля, в среду, похолодает до плюс 21, облачно с прояснениями, порывистый ветер.

В четверг, 23 июля, прогнозируют +11…20 °С, переменная облачность.

В пятницу, 24 июля, будет до +21 °С, вечером возожен дождь.