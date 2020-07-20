Виктор Бабарико требует от БТ опровержения лживых репортажей

Накануне на «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором Александр Лукашенко заявил, что так называемое дело Белгазпромбанка — «не политический заказ» и что все проходящие по нему «дают показания».





"Но вор должен сидеть в тюрьме, ко всем должно быть одинаковое отношение. И еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине — в Полоцком районе, в Полоцке — и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет — все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания.





И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали, и начал показания давать. Поэтому узником совести не будет. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности в прокуратуру подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России, мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовное преступление. Поэтому мы открыты", — заявил Лукашенко.









TUT.BY попросил адвокатов Виктора Бабарико прокомментировать эту информацию. Мацкевич и Лаевский сообщили, что после заседания ЦИК, где было решено не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты, допросы или другие следственные действия с Бабарико не проводились. попросил адвокатов Виктора Бабарико прокомментировать эту информацию. Мацкевич и Лаевский сообщили, что п





— Как Виктор Бабарико отреагировал на репортаж белорусского телевидения, в котором цитировались слова Александра Лукашенко, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания»?





— Сегодня мы посещали Виктора Дмитриевича, обсуждали этот вопрос. Виктор Дмитриевич решил направить в Белтелерадиокомпанию на основании Закона «О СМИ» требование об опровержении этих сведений и отдельных утверждений из репортажа «дело „Белгазпромбанка“: куда текли долларовые реки» как не соответствующих действительности и порочащих его честь и достоинство. Это требование он подписал при нас и передал администрации СИЗО для направления по адресу, — ответили адвокаты.