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Умер знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Источник материала: ОНТ
В России скончался популярный телеведущий Александр Беляев,
Ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук умер в возрасте 71 года. В последнее время Александр Беляев боролся с онкозаболеванием.
Коллега ведущего Андрей Малахов написал в Twitter: «Умер Александр Беляев – человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP».
ФОТО: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В России скончался популярный телеведущий Александр Беляев, сообщается в Telegram-канале НТВ. Ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук умер в возрасте...
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