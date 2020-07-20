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Умер знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев

20.07.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев

В России скончался популярный телеведущий Александр Беляев, сообщается в Telegram-канале НТВ. 

Ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук умер в возрасте 71 года. В последнее время Александр Беляев боролся с онкозаболеванием.

Коллега ведущего Андрей Малахов написал в Twitter: «Умер Александр Беляев – человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. RIP».

ФОТО: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В России скончался популярный телеведущий Александр Беляев, сообщается в Telegram-канале НТВ.  Ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук умер в возрасте...
 
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