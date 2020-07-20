Обмен опытом во имя большого урожая

Скоро в районе начнется массовая уборочная кампания. Каждый день приближает эту важную и ответственную пору. Как всегда, аграрии готовятся к ней заранее, учитывают малейшие нюансы, чтобы провести жатву качественно и в оптимально короткие сроки. Вопросы предстоящей уборочной кампании обсуждались в конце прошлой недели в ходе районного выездного семинара-совещания по соблюдению технологии и безопасности труда при проведении уборочных работ с сельскохозяйственными организациями Смолевичского района.

Организаторами мероприятия выступили Смолевичский райисполком и управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

В работе семинара приняли участие председатель райисполкома Андрей Ратомский, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Михалевич, а также руководители и главные специалисты хозяйств Смолевичского района.

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению готовности к зерноуборочной кампании, в актовом зале райисполкома обсудили вопросы и животноводства, и развития АПК Смолевиччины в целом. Председатель райисполкома акцентировал внимание на культуре земледелия, здесь также должен быть порядок.

Затем участники семинара разделились на группы: инженеры и специалисты по охране труда отправились в ОАО «Смолевичский райагросервис», где отработали регулировку техники, с которой предстоит работать во время уборочной кампании. Здесь с ними также работали представители РОЧС и ОГАИ Смолевичского РОВД.

– Лучше не получить центнер урожая, но сохранить здоровье работников, – отметил Андрей Ратомский.

Вторая группа – руководители хозяйств во главе с председателем райисполкома, отправились на поля района, чтобы на практике увидеть проблемные вопросы и обменяться опытом. Так, участники семинара посетили поля практически всех хозяйств района.

Особый интерес у участников вызвал ОАО «Озерицкий-Агро», ведь здесь накануне семинара началась уборка озимого ячменя. Прямо на поле, под приятный шум комбайнов, делегацию встречали директор хозяйства Нина Железнова и специалисты сельхозорганизации. Они рассказали о своем опыте выращивания и уборке озимого ячменя и продемонстрировали технику, задействованную на его уборке. Современное многофункциональное предприятие ОАО «Озерицкий-Агро» является своего рода визитной карточкой не только не только Смолевичского района, но и всей Беларуси. Ведь именно эти земли видят гости и жители нашей страны, когда едут из Национального аэропорта «Минск», а посему и требования к технологии, культуре земледелия здесь особые.

Участники семинара посетили и РУП ««Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», здесь их прямо на мехдвореих встречал генеральный директор Федор Привалов. Сначала гостей ознакомили с материально-технической базой центра, а затем продемонстрировали опытные поля. Здесь производится селекция более сорока культур. Специалисты центра рассказали о наиболее востребованных, новинках и отвечали на вопросы гостей. Федор Привалов обратил внимание на то, что отечественные сорта дают не меньшую, а некоторые даже большую урожайность, чем импортные.

В завершении семинара Руслан Михалевич отметил, что уборочная кампания – это экзамен, венец всей работы за год.

– Хлеб сложно вырастить, но еще тяжелее убрать, – отметил Руслан Анфимович. – Надо каждую минуту чувствовать и помнить, что труд, который потрачен на протяжении всего года, можно превратить в ничто. Поэтому уборка это самое главное и ее нужно провести слаженно и в оптимальные сроки. А такого рода семинары – это отличный повод провести работу над ошибками, ведь мы все вместе работаем на общий результат.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.



















