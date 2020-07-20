Обмен опытом во имя большого урожая

Скоро в районе начнется массовая уборочная кампания. Каждый день приближает эту важную и ответственную пору. Как всегда, аграрии готовятся к ней заранее, учитывают малейшие нюансы, чтобы провести жатву качественно и в оптимально короткие сроки. Вопросы предстоящей уборочной кампании обсуждались в конце прошлой недели в ходе районного выездного семинара-совещания по соблюдению технологии и безопасности труда при проведении уборочных работ с сельскохозяйственными организациями Смолевичского района.

Организаторами мероприятия выступили Смолевичский райисполком и управлению по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

В работе семинара приняли участие председатель райисполкома Андрей Ратомский, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Руслан Михалевич, а также руководители и главные специалисты хозяйств Смолевичского района.

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению готовности к зерноуборочной кампании, в актовом зале райисполкома обсудили вопросы и животноводства, и развития АПК Смолевиччины в целом. Председатель райисполкома акцентировал внимание на культуре земледелия, здесь также должен быть порядок.

Затем участники семинара разделились на группы: инженеры и специалисты по охране труда отправились в ОАО «Смолевичский райагросервис», где отработали регулировку техники, с которой предстоит работать во время уборочной кампании. Здесь с ними также работали представители РОЧС и ОГАИ Смолевичского РОВД.

– Лучше не получить центнер урожая, но сохранить здоровье работников, – отметил Андрей Ратомский.

Вторая группа – руководители хозяйств во главе с председателем райисполкома, отправились на поля района, чтобы на практике увидеть проблемные вопросы и обменяться опытом. Так, участники семинара посетили поля практически всех хозяйств района.

Особый интерес у участников вызвал ОАО «Озерицкий-Агро», ведь здесь накануне семинара началась уборка озимого ячменя. Прямо на поле, под приятный шум комбайнов, делегацию встречали директор хозяйства Нина Железнова и специалисты сельхозорганизации. Они рассказали о своем опыте выращивания и уборке озимого ячменя и продемонстрировали технику, задействованную на его уборке. Современное многофункциональное предприятие ОАО «Озерицкий-Агро» является своего рода визитной карточкой не только не только Смолевичского района, но и всей Беларуси. Ведь именно эти земли видят гости и жители нашей страны, когда едут из Национального аэропорта «Минск», а посему и требования к технологии, культуре земледелия здесь особые.

Участники семинара посетили и РУП ««Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», здесь их прямо на мехдвореих встречал генеральный директор Федор Привалов. Сначала гостей ознакомили с материально-технической базой центра, а затем продемонстрировали опытные поля. Здесь производится селекция более сорока культур. Специалисты центра рассказали о наиболее востребованных, новинках и отвечали на вопросы гостей. Федор Привалов обратил внимание на то, что отечественные сорта дают не меньшую, а некоторые даже большую урожайность, чем импортные.

 В завершении семинара Руслан Михалевич отметил, что уборочная кампания – это экзамен, венец всей работы за год.

– Хлеб сложно вырастить, но еще тяжелее убрать, – отметил Руслан Анфимович. – Надо каждую минуту чувствовать и помнить, что труд, который потрачен на протяжении всего года, можно превратить в ничто. Поэтому уборка это самое главное и ее нужно провести слаженно и в оптимальные сроки. А такого рода семинары – это отличный повод провести работу над ошибками, ведь мы все вместе работаем на общий результат.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

Обмен опытом во имя большого урожая

Обмен опытом во имя большого урожая

Обмен опытом во имя большого урожая

Обмен опытом во имя большого урожая

Обмен опытом во имя большого урожая