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Протестующие сожгли офис полиции и разгромили здание суда в Портленде
Источник материала: ОНТ
В США ситуация с протестами выходит из-под контроля. Самая горячая точка – Портленд.
Массовые акции в этом городе начались два месяца назад на волне движения в защиту темнокожих. Каждую ночь – столкновения с полицией, слезоточивый газ и взрывы гранат. Белый дом снова распорядился ввести в город войска. Появление федеральных сил вызвало еще большее возмущение. Протестующие подожгли офис полицейского управления и разгромили здание федерального суда.
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В США ситуация с протестами выходит из-под контроля. Самая горячая точка – Портленд. Массовые акции в этом городе начались два месяца назад на волне движения в...
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