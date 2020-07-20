ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендиректор Могилевлифтмаша уволен за коррупцию

20.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко согласовал назначение Сергея Черткова генеральным директором Могилевского завода лифтового машиностроения. До этого он занимал пост заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.

Отец Черткова, Валерий Чертков возглавлял Могилевский завод транспортного машиностроения ("Могилевтрансмаш") и был президентом Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Нынешний руководитель предприятия Борис Ковалевский снят с должности за совершение коррупционного преступления, сообщает БелТА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко согласовал назначение Сергея Черткова генеральным директором Могилевского завода лифтового машиностроения. До этого он занимал пост заместителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в футбольном чемпионате России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика